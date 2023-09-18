Москва, 18 сентября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Масочный режим в Кремле пока не ввели, сообщил 18 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/ Константин Кокошкин

«Пока в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет», — сказал Песков.

Он отметил, что возможен сезонный рост простудных заболеваний. В Кремле будут ориентироваться на рекомендации специалистов.

На вопрос о том, сделали ли прививки президент и Песков, пресс-секретарь главы государства ответил, что он пока не привился. Что касается президента, у него нет точной информации.

Также Песков согласился, что уже пора делать прививки.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Песков отметил, что пока решение о введении в Кремле масочного режима на фоне роста заболеваемости не приняли.

В правительстве в этот день сообщили о временном введении масочного режима в связи с ростом ОРВИ, ковида и гриппа. Масочный режим действует на территории Дома правительства.

В этот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что не планируют вводить масочный режим на территории России. Ограничительные меры могут ввести локально — при всплеске заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.