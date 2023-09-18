Донецк, 18 сентября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В районе посёлка Новодонецкое в ДНР часть войск ВСУ вывели в тыл на фоне неудачных попыток наступать на российские позиции, заявил 18 сентября советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он назвал «мясными штурмами» попытки ВСУ наступать. Эти действия не приносят результатов украинской армии, при этом ВСУ несут большие потери на направлении Новодонецкого.

«Активность противника на этом участке фронта заметно снизилась, ВСУ вынуждены были оттянуть в тыл существенную часть войск с этого направления», — заявил Гагин ТАСС.

По словам представителя руководства ДНР, за неделю безвозвратные потери украинской армии на южнодонецком направлении достигли нескольких сотен военных.

В пресс-центре группировки «Восток» 17 сентября сообщили о срыве попытки ротации ВСУ в районе Новодонецкого. Глава пресс-центра Олег Чехов уточнил, что российские военные ликвидировали две группы пехоты ВСУ севернее села Приютного и северо-западнее села Старомайорского.

Днём ранее Чехов сообщил, что в районе Новодонецкого, Старомайорского, а также села Пречистовка и посёлка Урожайное российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также о срыве попытки ротации ВСУ в районе Новодонецкого он сообщал 15 сентября.