Киев, 18 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, которая ранее рассказала о «взятии» Вооружёнными силами страны села Авдеевка в ДНР. Об этом 18 сентября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

ТАСС/Ulf Mauder/dpa Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

Он отметил, что помимо Маляр постов лишились все заместители главы Минобороны.

«Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», ― написал Гончаренко в Telegram-канале.

Как уточнил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук, в числе уволенных заместители министра Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и госсекретарь Константин Ващенко.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг эту информацию и назвал заявление Киева вбросом украинских пропагандистов. Он подчеркнул, что в настоящий момент в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточённые бои, при этом есть небольшие улучшения позиций российских подразделений.

Сама Маляр сначала попыталась отредактировать текст своего сообщения в Telegram-канале, однако после резонанса в СМИ, военных и политических кругах замминистра опубликовала новое заявление. Она объяснила распространение ложной информации «коммуникационным сбоем».

Депутат Ирина Геращенко призналась, что ей стыдно за заявление Маляр, и намекнула на её увольнение.