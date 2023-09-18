Москва, 18 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вашингтон хочет расширить число постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН, чтобы изменить под свои интересы мировой порядок и пошатнуть в организации позиции России и Китая. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

ТАСС/imago images/Xinhua

17 сентября координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совбеза ООН, поскольку для этого пришло время. Кирби отметил, что администрация президента заинтересована в том, чтобы включить в Совбез большее число стран.

По мнению политолога Межуева, ожидаемо, что Байден выступит именно с предложением расширить число постоянных членов Совбеза ООН, тем более что с подобным призывом уже выступали представители разных государств.

«Такой призыв имеет ясную подоплёку — снизить противоречие между коллективным западом и глобальным югом, которое очень обозначилось на последней «Двадцатке». У американцев есть желание пересобрать мировой порядок под новые цели. И, таким образом, отколоть от глобального юга Россию и Китай, лишить их поддержки стран юга», — поделился Межуев.

Он допустил, что идея американского президента будет подразумевать включение в Совбез ООН стран G20, для которых это будет очень престижным предложением, поскольку у самой «Большой двадцатки» нет серьёзного юридического статуса.

«Это сделать будет сложно, и не только потому что Байден наткнётся на проблему существующей конфигурации. И непонятно как уладится дело с правом вето. И если этот процесс начнётся, то возникнет вопрос — какими критериями руководствоваться, чтобы изменить архитектуру Совбеза. Например, почему если сможет Индия, то не сможет Пакистан, или если сможет Индонезия, то не сможет Малайзия и т.д. Это будет сложно сделать процедурно», — отметил политолог.

Межуев обратил внимание на то, что для России будут непросто и важно найти дипломатический ответ на этот вызов.

«Потому что заявить предсказуемое категоричное «Нет» — это значит поставить определённые барьеры на поддержку глобального юга, на которую мы сейчас рассчитываем. Поэтому России нужно очень деликатно отвести эту проблему, надо будет, наверное, следовать указательно-процедурным ответам, которые едва ли позволят решить эту проблему. Просто пока непонятно какими критериями будут руководствоваться, чтобы принять новые страны — объёмами экономики, населения, наличием или отсутствием ядерного оружия», — допустил Межуев.

По его мнению, Россия может сослаться на фактор неопределённости критериев при включении стран в организацию, чтобы отложить принятие подобного решения на время. По словам эксперта, страны глобального юга могут оказаться под сильнейшим давлением Вашингтона, если окажутся в составе Совбеза ООН.

В Совет Безопасности ООН входит пять стран постоянных членов организации, обладающих правом вето, — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Также на два года избираются ещё по 10 стран. На 2022 и 2023 годы избраны в том числе Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон. На 2023 и 2024 годы — Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите БРИКС о необходимости реформировать Совет Безопасности всемирной организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может быть и речи о постоянном членстве Германии и Японии в Совете Безопасности ООН. Это может усугубить геополитическую несправедливость.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают против гегемонии и исключительности каких-либо государств. По его словам, все участники единодушно выступили за многополярный миропорядок, справедливый и основанный на мировом праве и ключевых принципах Устава ООН.