Лондон, 18 сентября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Британского наёмника Джордана Чедвика, которого обнаружили мёртвым со связанными руками в водоёме на Украине, мог пытать и убить другой боец из Великобритании, сообщило издание The Sun.

Соцсети Британский наёмник Джордан Чедвик

В материале говорится, что перепуганные товарищи британского наёмника назвали главным подозреваемым другого его соотечественника. По их словам, мужчину пытали. Также выяснилось, что жидкость в лёгких погибшего отличалась от воды в водоёме, где обнаружили тело наёмника.

Кроме того, издание отметило, что ещё одного британского наёмника Дэниела Бёрка мог убить его сослуживец. Полиция подозревает в совершении преступления бойца австралийско-ливанского происхождения.

МИД Великобритании 8 сентября сообщил, что тело 31-летнего британского наёмника со связанными за спиной руками нашли на дне водоёма на Украине. Джордан Чедвик родом из графства Ланкашир до поездки на Украину служил в шотландской гвардии. По данным телеканала, военнослужащий отправился в 2022 году на Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион.

Британская газета The Daily Telegraph написала в сентябре, что на Украине иностранные наёмники стали убивать друг друга на почве конфликтов. Отмечалось, что в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины нередко попадают лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью. В материале сообщалось, что в Запорожье в августе без вести пропал британский наёмник Дэниел Берк. По данным полиции, его убил сослуживец из-за денежного спора.