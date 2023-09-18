Москва, 18 сентября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай погиб в результате удара украинского дрона-камикадзе. Об этом ИА Регнум сообщил источник, знакомый с ситуацией.

t. me/aleksandr_skif Командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин

«Прилетел дрон. [Кондрашкин] получил травмы? несовместимые с жизнью», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее полковник уже был тяжело ранен, но восстановился и вернулся на передовую.

О гибели 44-летнего Андрея Кондрашкина сообщил 18 сентября заместитель главы управления Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский. Он добавил, что Андрей Владимирович стал ему другом во время спецоперации и известие о его смерти его глубоко ранило.

«Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас, — нам еще нужно немного поработать»,— написал Ходаковский в Telegram канале.

Андрей Кондрашкин родился 23 июня 1979 года. В 2001-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова, после чего принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. С 2015 по 2019 год командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанским казачьим полком и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В 2019 году его назначили на должность замкомандира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. С 2020 по 2021 год — командир 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.