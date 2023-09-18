Москва, 18 сентября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Столичный производитель контрольно-измерительных приборов поставит оборудование для автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК) атомной электростанции (АЭС) в Народную Республику Бангладеш. Оно предназначено для выявления и прогнозирования неисправностей технологического оборудования и защитных барьеров, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы НПП «Доза»

«Городские промышленные предприятия производят передовую продукцию, которую используют в различных областях: от медицины до атомной энергетики. Сегодня мы закрываем не только собственную потребность в высокоточных и высокотехнологичных изделиях, но и активно экспортируем за рубеж», — пояснил Овчинский. «Так, оборудование столичного научно-производственного предприятия «Доза» будет обеспечивать радиационную безопасность на АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш», — добавил он. Первая поставка оборудования запланирована на ноябрь этого года. Всего компания поставит более 150 измерительных универсальных комплексов, комплектов оборудования, мобильных и стационарных установок.

В состав поставки войдут установки контроля радиоактивного загрязнения малогабаритных и крупногабаритных предметов, которые позволяют предотвратить перенос радиоактивных веществ за пределы «грязных» зон атомной электростанции. Установки представляют собой небольшие камеры, в которые сотрудники помещают личные вещи при выходе из «грязных зон». Для удобства и наглядности работы они снабжены дисплеями, на которых отображается процесс измерения. В случае загрязненности предмета на экране будет показано, какая именно его часть загрязнена и насколько сильно. Проверка сопровождается голосовыми подсказками и комментариями.

НПП «Доза» — российский разработчик и производитель систем радиационного контроля. Оборудование компании востребовано во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением. Среди таких отраслей — атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности, а также научные исследования. Установки радиационного контроля производителя уже используют на Курской и Калининской АЭС, на объектах в Турции, Казахстане и многих других.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.