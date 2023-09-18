Севский район, Брянская область, 18 сентября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждение сельхозпредприятие в селе Лемешовка Севского района, сообщил 18 сентября глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет», — сообщил Богомаз.

Губернатор уточнил, что обстрел ВСУ повредил зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельскохозяйственного предприятия. На месте начали работу оперативные и экстренные службы региона.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Богомаз заявил, что в результате обстрела украинской армией села Азаровка в Стародубском муниципальном округе два жилых дома получили повреждения. При обстреле никто не пострадал.

Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов сообщил 17 сентября об обстреле со стороны ВСУ территории промышленного предприятия. Жилая застройка не пострадала.