Тбилиси, 18 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В Грузии планируют устроить массовые беспорядки при поддержке зарубежных стран по аналогии с Евромайданом. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности страны (СГБ).

Sputnik/РИА Новости

По данным спецслужбы, предполагается несколько сценариев, в том числе возведение баррикад в центре Тбилиси и блокировка правительственных зданий.

«По подтверждённым сведениям, организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году Евромайданом», ― говорится в сообщении СГБ в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Уточняется, что беспорядки может организовать определённая группа лиц, действующая на территории Грузии и за её пределами. При этом заказчиками назвали замглавы МВД времён президентства Михаила Саакашвили, нынешнего заместителя руководителя военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе, а также бывшего телохранителя третьего президента Грузии Михаила Батурина и командира так называемого «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили.

В службе подчеркнули, что дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель ― свержение власти насильственным путём, планируют устроить в октябре ― декабре текущего года. Время выбрано не случайно. В октябре запланировано опубликование Еврокомиссией промежуточного заключения по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, а в декабре Евросоюз должен опубликовать окончательное решение.

Как сообщало ИА Регнум, Грузия подала официальную заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС в марте прошлого года, однако до сих пор не получила его, так как в Евросоюзе поставили ряд условий для получения такого статуса.

Летом 2022 года премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что статус Грузии как кандидата на вступление в ЕС имеет лишь символическое значение. Он даст стране всего лишь право на соглашение об ассоциации, безвизовый режим и свободную торговлю.

В марте 2023 года Гарибашвили заявил, что власти Грузии делают всё, для того чтобы страна получила статус кандидата в члены Европейского союза. Как считает политик, республика заслуживает статуса кандидата, а тех, кто саботирует это стремление, назвал деструктивными и анархистскими силами.

Он также заявил, что принятие Евросоюзом в очередной раз отрицательного решения по статусу Грузии в качестве кандидата на вступление в ЕС станет большой ошибкой. Гарибашвили считает, что Евросоюз обязан до конца года предоставить Грузии «заслуженный» статус кандидата в члены ЕС, который Украина и Молдавия получили летом прошлого года.