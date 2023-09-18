В ведомстве отметили, что новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны. В числе важных отличительных особенностей нового учебника — наличие QR-кодов, понятный и доступный для всех стиль изложения.

В Минпросвещения добавили, что учебник для 10-х классов планируется поставить к следующему учебному году. Новые учебники для 10-х классов заказали все регионы. Во все школы страны доставят свыше 720 тысяч экземпляров книг.

Новый учебник состоит из четырех томов: тома «История России» для 10-го класса, охватывающего период 1914–1945 годов, также тома «История России» для 11-го класса, в котором рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время, и, соответственно, двух томов по всеобщей истории для 10–11-х классов.

Все российские школы в августе получили обновлённый учебник истории для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине. Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в этом учебнике рассказывается и о причинах СВО, и о вхождении в состав России новых регионов.

О том, что в российских школах с 2024–2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про СВО, стало известно в январе. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Также председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил 30 августа, что началась работа над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й класс. По его словам, в этих новых учебниках истории будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах.