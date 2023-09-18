Берлин, 18 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Германия в ближайшие дни может принять решение о поставке на Украину крылатых ракет Taurus, сообщает 18 сентября NTV.

«Мы увидим прогресс в ООН в понедельник. А во вторник состоится заседание «Рамштайн», где мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда начнутся поставки Taurus», — заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

Депутат требует, чтобы Германия, как и другие партнеры по НАТО, заключила контракты с Украиной о применении оружия.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке. Главный спорный пункт — дальность действия ракет, составляющая 500 километров. Это нарушало бы принцип Берлина не поставлять оружие с подобными характеристиками. Кроме того, в сентябре министр иностранных дел Германии назвала невозможной быструю поставку вооружения киевским властям.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что поставки вооружений на Украину не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте. Он также указал на то, что снабжение Киева оружием только усугубляет конфликт и делает хуже для Украины.

Российский лидер заявил на ПМЭФ-2023, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что НАТО активно вовлечено в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогает ВСУ разведданными.