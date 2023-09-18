Вашингтон, 18 сентября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Украине нужно срочно покрыть свои бюджетные пробелы, чтобы дальше финансировать ВСУ, заявил глава отдела макроэкономических исследований Investment Capital Ukraine Виталий Ваврищук, сообщила газета The Wall Street Journal.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные пробелы, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия», — отметил Ваврищук.

По его данным, в этом году на Украине планируют нарастить расходы бюджета на оборону до $40 млрд (с $30 млрд), а в 2024 году — до $45 млрд.

Для достижения этой цели ICU и украинское правительство начнут дистанционную продажу военных облигаций частным лицам в ЕС, отметил Ваврищук. Кроме того, вырастет количество облигаций на внутреннем рынке, и в 2023 году украинское правительство заняло под эти цели $10 млрд.

Издание отмечает, что в начале СВО большую часть новых государственных облигаций приобрёл Центробанк Украины. Сейчас частный сектор стал основным покупателем гособлигаций благодаря доходности с поправкой на десятипроцентную инфляцию.

В этом году на три миллиарда долларов вырос объём приобретённых облигаций банками, компаниями и частными лицами. Активы украинского ЦБ снизились на $400 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года украинское правительство заявило, что согласовало объём приобретения агентством АРМА военных облигаций. АРМА — нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

От продажи военных облигаций украинское правительство на тот момент получило 200 млрд гривен (около $5,4 млрд). Военные облигации выпускает украинский минфин, вырученные от их продажи средства направляют на нужды ВСУ.

Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) 7 сентября сообщил, что страны и учреждения ЕС пообещали предоставить Киеву помощь в объёме, в два раза большем, чем США. Общий объём помощи, обещанной Брюсселем, превысил €130 млрд, обещанной Вашингтоном — менее €70 млрд.