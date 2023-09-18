Донецк, 18 сентября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай. Об этом 18 сентября сообщил заместитель главы управления Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский.

Telegram-канал Ходаковского

Он добавил, что за время спецоперации они подружились с Кондрашкиным, и известие о гибели полковника его очень глубоко ранило.

«Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас, — нам еще нужно немного поработать»,— написал Ходаковский в Telegram канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким офицера.

Андрей Кондрашкин родился в 1979 году. В 2001 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова, после чего, год спустя, принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.

С 2015 по 2019 год командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанским казачьим полком и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В 2019 году его назначили на должность замкомандира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. С 2020 по 2021 год — командир 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.