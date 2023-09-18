Москва, 18 сентября, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Денис Шапиро направил заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о дискредитации российской армии и попытке разжигания межнациональной розни.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Я отправил заявление на электронную почту с просьбой возбудить уголовное дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России», — сообщил РИА Новости Шапиро.

Адвокат также обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.

Основанием для подачи заявления стали опубликованные в одном из Telegram-каналов сообщения, в которых содержалась информация о якобы произошедшем межнациональном конфликте внутри спецназа «Ахмат» на национальной почве. Шапиро назвал аудиосообщения поддельными и сказал, что их создали люди, действующие в интересах украинской армии и пытающиеся разжечь внутренний конфликт в российском подразделении в сложных боевых условиях.

Сам командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что независимо от национальности все бойцы подразделения равны. Как уточнил военачальник, в составе «Ахмата» и других подразделений служат русские, чеченцы, буряты и представители других национальностей.

Как сообщало 14 сентября ИА Регнум, сотрудники полиции проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Причиной проверки стало интервью, в ходе которого Савин, по мнению экспертов-криминалистов из МВД, негативно высказался о Вооружённых сил России.

СК возбудил 8 августа дело о фейках об армии против религиозного деятеля Юрия Сипко. По данным следствия, в марте прошлого года Сипко в открытом доступе разместил видеозапись с заведомо ложной информацией о действиях российской армии. Это подтвердили результаты психолого-лингвистического исследования.