Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. От Соединённых Штатов Америки не поступало предложений о проведении двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 18 сентября заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Если получим — рассмотрим, как и все другие [предложения]», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдёт в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября.

Президент России Владимир Путин 18 августа подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Её возглавит глава МИД Сергей Лавров, также в её состав вошли замглавы ведомства Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, а также примет участие в ряде встреч.

Как заявили в Министерстве иностранных дел, российская делегация вместе с единомышленниками будет продвигать в ходе сессии Генассамблеи ООН спектр инициатив по ключевым международным сюжетам. В частности, представит проекты в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 7 сентября заявил, что часть членов российской делегации, направляющейся для участия в Генассамблее ООН, не получила американские визы. Замглавы МИД призвал власти США не повторять случай, когда визы не выдали или задержали российским журналистам, направлявшимся вместе с Лавровым для освещения мероприятий.