Хмельницкий, Украина, 18 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. После двух взрывов на предприятии в Хмельницкой области на западе Украины вспыхнул пожар, сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации региона.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Два взрыва на территории производственного предприятия», — сообщили местные власти.

Они добавили, что вспыхнувший после этого пожар потушили.

Взрывы повредили железнодорожную колею, отметили в администрации. В районе повреждений начались восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 сентября украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Одесской области, в частности — в Измаиле.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области рано утром 18 сентября и в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.