Мелитополь, 18 сентября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. После слов федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, что российские военные должны покинуть территорию Украины, председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы как жители освобождённой части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ», — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что при объединении Германии просто сломали стену в Берлине, которая проходила по границе двух государств — ГДР и ФРГ, а референдум не проводили. Рогов указал, что произошёл аншлюс.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц заявил, что Россия должна вывести войска с Украины — и только тогда возможно начало мирных переговоров.

Член Совфеда Сергей Цеков после этих слов Шольца заявил, что германский канцлер неблагодарен, необъективен и недальновиден. Германия ответила России неблагодарностью, а Шольц, в свою очередь, старается разжечь конфликт на Украине, снабжая ВСУ оружием.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») обвинил Шольца в не знающем границ лицемерии. Германии не следует вооружать Украину, а не ставить условия Москве, отметил он.