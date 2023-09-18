Екатеринбург, 18 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина, которая упала под поезд в метро, выжила. Её госпитализировали в медучреждение. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Известия/Константин Кокошкин

«Пациентка в тяжёлом состоянии с сочетанными травмами доставлена в городскую больницу №36», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram канале.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл утром 18 сентября. На станции «Проспект Космонавтов» под поезд упала пассажирка. Её обнаружили под вторым вагоном. После ЧП закрыли несколько станций метрополитена на участке «Проспект Космонавтов» ― «Площадь 1905 года».

По данным информационного портала E1, который ссылается на мать пострадавшей, её дочь ехала на работу. Вероятно, ей стало плохо на платформе, так как 39-летняя жительница Екатеринбурга находится на третьем месяце беременности.