Омск, 18 сентября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. 5 сентября стартовал проект «Омская область: ПРОдвижение». Цель проекта — выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области. За первые сутки работы проект набрал более тысячи регистраций. Глава Омской области Виталий Хоценко оценил темпы регистрации и высокий уровень доверия к конкурсу со стороны жителей региона.

Пресс-служба правительства Омской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко

Хоценко выразил уверенность, что инициатива проведения этого кадрового проекта найдет отклик у жителей Омской области и привлечет высококвалифицированных специалистов, которые усилят резерв управленческих кадров и дадут значительный импульс развитию региона.

«Кадровый вопрос стоит остро не только в нашей области, но и в целом в стране в самых разных сферах. Запуская этот конкурс, мы реализуем поручение президента Российской Федерации по привлечению квалифицированных специалистов как в органы исполнительной власти, так и в наши муниципалитеты, образовательные учреждения и на ключевые предприятия региона», — отметил глава области в своем выступлении. «Не менее важной сегодня является поддержка участников СВО и членов их семей. Она должна иметь самый высокий приоритет среди областных социальных проектов. Необходимо усилить работу в этом направлении, увеличив число компетентных специалистов, работающих в этой сфере», — добавил он.

Глава области также рассказал о работе по информированию населения о целях и задачах проекта, которая сейчас ведется с целью обеспечить максимальное участие жителей всех муниципальных районов.

«Члены Наблюдательного совета проводят встречи во всех муниципальных районах области с презентацией этого проекта. Такие встречи уже прошли в Тарском, Знаменском, Большереченском, Саргатском и Любинском районах», — сказал Виталий Хоценко. «Важно, чтобы каждый имел возможность принять участие в этом конкурсе. Кроме того, важна обратная связь, чтобы мы собрали максимум отзывов и по конкурсу, и по тем проблемам, что волнуют наших жителей», — подчеркнул он.

Он также напомнил, что победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.

«Этот грант можно израсходовать на образовательные управленческие программы в любом высшем учебном заведении нашей страны в течение года, в том числе в таких вузах, как МГУ, РАНХиГС, МГИМО. Главное, чтобы этот грант был реализован на управленческую дисциплину в течение года», — добавил он.

Регистрация продлится до 19 октября. На этом этапе участникам предстоит выполнить первое задание — подготовить эссе. Это обязательное условие для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора. Возможность подготовить эссе будет у участников до 9 ноября.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя.

Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.