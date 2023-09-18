Вашингтон, 18 сентября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала так называемого контрнаступления уже понесли огромные потери, однако, несмотря на это, результаты, которых удалось добиться украинской армии, ничтожны. Об этом заявил американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Так много смертей за столь незначительный результат», — написал бизнесмен в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом Маск прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с тех пор не смогли добиться существенных успехов. При этом постоянные атаки на российские оборонительные позиции приводят к большим потерям в украинской армии. Как заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сославшись на разведданные, которые поступают от украинских информаторов, а также на публичные источники, с начала спецоперации украинская армия лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил 5 сентября, что с начала контрнаступления в июне потери ВСУ превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, а также огромное количество техники, поставленной Западом. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил российский лидер.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после того, как станет известно реальное количество погибших в рядах ВСУ. Соскин призвал раскрыть потери в ВСУ сейчас и раскритиковал правительство за массовые аресты за инакомыслие. Также он добавил, что ситуация на линии фронта очень сложная.

По словам эксперта, стремление главы киевского режима продолжать боевые действия приведёт к уничтожению трёх поколений украинских мужчин.