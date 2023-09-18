Владивосток, 18 сентября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Один человек пострадал при обрушении виадука во Владивостоке 18 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

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«Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь», — сообщили в ведомстве. Также пресс-служба опубликовала видео с места ДТП.

Прокуратура уточнила, что на улице Весенней в районе трёх часов дня по местному времени у автомобиля Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек. Он столкнулся с надземным пешеходным переходом, который обрушился на проезжую часть.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД перекрыли движение. Ведомство добавило, что повреждённые конструкции должен демонтировать собственник дороги, также начаты работы по восстановлению транспортного сообщения, эти мероприятия находятся под контролем прокуратуры.

Движение транспорта возможно по альтернативным маршрутам: Де-Фриз — Седанка — Патрокл и дороге через бухту Лазурную, отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с обрушением надземного пешеходного перехода произошёл на выезде из Владивостока. Движение на этом участке трассы Владивосток — Хабаровск перекрыли, образовалась пробка.