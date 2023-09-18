Симферополь, 18 сентября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Условия, поставленные канцлером Германии Олафом Шольцем для начала переговорного процесса по Украине, ― вывод российских войск с территории страны — являются лицемерием. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Лицемерие Шольца не знает границ», ― сказал в беседе с РИА Новости парламентарий.

Он подчеркнул, что для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам.

Шеремет добавил, что федеральный канцлер несёт прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине.

«Очень странно слышать со стороны Шольца такие заявления после того, как он отправлял на Украину танки и прочее оружие, которое уносило жизни мирных граждан. Он должен не условия выдвигать, а покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов», ― указал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться только после того, как Россия выведет войска с территории Украины. Он также заверил Киев в дальнейшей поддержке, при этом политик не стал давать прогноз, как долго продлятся боевые действия.

Ранее 17 сентября с аналогичным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Если Россия «выведет войска с Украины», то наступит мир, а если Украина «перестанет бороться», она перестанет и существовать, сказал он.

Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя слова Шольца, назвал канцлера ФРГ крайне неблагодарным человеком, а его суждения по ситуации на Украине — необъективными. Он считает, что неприязнь Шольца по отношению к России демонстрирует его недальновидность как политика. Цеков подчеркнул, что Шольц по-прежнему стремится разжечь конфликт, поставляя оружие ВСУ, что может очень плохо закончиться для Германии.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает военный конфликт и что ей следовало соглашаться на территориальные уступки, чтобы не потерять ещё большие территории.

В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер указал на то, что правительству Германии при поставках Киеву ракет дальнего действия Taurus следует просчитать последствия для собственной обороноспособности, а также не допустить вовлечения страны в конфликт с Россией.