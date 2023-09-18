Мелитополь, 18 сентября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Украинские элитные подразделения попросили командование вывести их с передовой на запорожском направлении, сообщил 18 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на ореховском направлении подразделения ВСУ выдохлись.

«Доведённые до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что этим подразделениям ставили цель дойти до Крыма, где они должны были провести «парад победы».

Однако украинские военные к цели не приближаются, продолжая гибнуть в боях в районе села Работино в Запорожской области, они не могут прорвать первую линию обороны ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны от 17 сентября, суточные потери ВСУ на запорожском направлении составили 140 военных. Российские военные продолжают отражать атаки ВСУ под Работино и наносить огневое поражение в районе Работино и села Вербовое.

В администрации Запорожской области 17 сентября сообщили, что российские средства ПВО отразили ракетный удар ВСУ по городу Токмаку.