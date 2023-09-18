Вашингтон, 18 сентября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Эскалация конфликта на Украине негативным образом отразится на Соединённых Штатах. Об этом в интервью британской газете The Telegraph заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Известия/Алексей Агарышев

Он напомнил о том, что Россия является крупной ядерной державой и обладает значительной военной мощью.

«Эскалация конфликта не пойдёт на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности», ― подчеркнул Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что власти США рассматривают возможность отправки ракет ATACMS Вооружённым силам Украины осенью 2023 года. Комментируя планы США, профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс заявил, что американские власти отбросили всякую осторожность в отношении конфликта на Украине, они поставляют ВСУ всё более опасные виды вооружения и могут довести дело до ядерного конфликта. Эксперт также отметил, что агрессивные нападки на предпринимателя Илона Маска из-за его отказа включать по требованию Киева терминалы Starlink для осуществления ударов по Крыму — это тоже признак растущей эскалации.

В конце августа председатель сессии на заседании Генассамблеи ООН Чаба Короши отметил, что мир сейчас приблизился к ядерной катастрофе больше, чем когда-либо «в этом столетии». Он добавил, что в ходе конфликта на территории Украины якобы регулярно появляются «угрозы» прибегнуть к ядерному удару против Киева.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что единственной защитой от угроз безопасности России является в настоящее время наличие у РФ ядерного оружия. Условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринных документах, а политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, напомнил глава МИД.