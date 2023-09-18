Москва, 18 сентября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина не сможет привлечь к реализации своей «формулы мира» нейтральные страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов так называемой «формулы мира» Зеленского нейтральные страны и международные организации», — сказал Небензя РИА Новости.

Постпред также отметил, что Киеву не удалось вовлечь ООН в эту дискуссию.

Василий Небензя призвал доверять фактам, а не всему тому, что украинцы говорят по поводу международной поддержки так называемого «плана Зеленского».

«Всё остальное — от лукавого», — сказал постпред.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский и его окружение будут применять казуистику и абсурдные отговорки, чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, «формула мира Зеленского» — не про мир, а про силовые сценарии.