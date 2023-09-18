Небензя заявил, что Киев не привлечёт к «формуле мира» нейтральные страны
Небензя: Киев безуспешен в попытках привлечь к «формуле мира» нейтральные страны
Москва, 18 сентября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина не сможет привлечь к реализации своей «формулы мира» нейтральные страны.
«Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов так называемой «формулы мира» Зеленского нейтральные страны и международные организации», — сказал Небензя РИА Новости.
Постпред также отметил, что Киеву не удалось вовлечь ООН в эту дискуссию.
Василий Небензя призвал доверять фактам, а не всему тому, что украинцы говорят по поводу международной поддержки так называемого «плана Зеленского».
«Всё остальное — от лукавого», — сказал постпред.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский и его окружение будут применять казуистику и абсурдные отговорки, чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, «формула мира Зеленского» — не про мир, а про силовые сценарии.