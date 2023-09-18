Москва, 18 сентября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Столичный производитель швейных манекенов за первые шесть месяцев 2023 года выпустил на 30% больше изделий относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Royal Dress forms

«Предприятие Royal Dress forms, специализирующееся на выпуске манекенов для пошива одежды, входит в состав отраслевого кластера «Кунцево». Там в кооперации работают производители текстильной продукции и товаров смежных отраслей лёгкой промышленности», — пояснил Овчинский. «Благодаря этому компании увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Так, предприятие за первое полугодие выпустило более трех тысяч изделий, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го», — добавил он.

Увеличение выпуска также связано с расширением реализации продукции — с этого года компания активно выходит на российские маркетплейсы.

Портновский манекен помогает швеям на каждом этапе производства: от конструирования изделия до его примерки. В ассортименте компании есть продукция для мужской и женской одежды с различными типами телосложения.

Технопарк «Кунцево» — специализированная площадка для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных индустрий. Основное направление деятельности отраслевого кластера — создание особой бизнес-среды и инфраструктуры, которая способствует открытию, развитию и продвижению производственных компаний легпрома. Сейчас в технопарке работают 58 компаний-резидентов, которые арендуют офисные, производственные и складские помещения.