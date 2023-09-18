Москва, 18 сентября, 2023, 07:42 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении бойцы Центрального военного округа из миномёта 2С4 «Тюльпан» нанесли удар по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Самоходный 240-мм миномёт «Тюльпан»

В военном ведомстве уточнили, что миномётчики для нанесения максимального поражения применяют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа цели. Огонь ведётся осколочно-фугасными минами с расстояния от четырёх до девяти км.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российской группировки «Восток» при поддержке артиллерии уничтожили на южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу киевской армии в районе села Приютное.

Вероятность подступить к Артёмовску незамеченными для ВСУ крайне мала. Между вооруженными силами России и противника находятся открытые участки рельефа, это не позволит украинским боевикам подойти к городу, рассказал разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск.