Вашингтон, 18 сентября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Подорожание бензина, вызванное в том числе решением стран ОПЕК+ сократит добычу нефти, станет проблемой для американского лидера Джо Байдена в 2024 году. Такое предположение сделал в интервью Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эксперт отметил, что в США есть проблема — отсутствие сырой нефти.

«Рост цен станет огромной головной болью для главы Белого дома. Это провальная политика Байдена, и это её последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден может говорить неправду о чём бы то ни было. Единожды солгав, он продолжит лгать. Так считает член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Дональд Трамп заявил, что, в случае его победы на президентских выборах в США в 2024 году, основные проблемы страны будут решены за период от полугода до года.

Цены на нефть снова растут — и это делает Россию намного богаче, она получает всё больше доходов от продажи чёрного золота. Свои аналитические данные опубликовал американский новостной портал Business Insider.