Наступивший 572-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован уничтожением двух разведывательных и одной штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Приютное в Запорожской области. Как сообщает Минобороны 18 сентября, противника на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии атаковали подразделения российской группировки «Восток».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Также российские бойцы пресекли выход пехоты ВСУ в направлении села Старомайорского и сорвали ротацию боевиков севернее Никольского в ДНР.

Тем временем в Киеве и на других территориях после объявленной ночью тревоги произошло сразу несколько взрывов. По предварительным данным, речь идёт об Одесской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.