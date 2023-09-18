Москва, 18 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Вероятность подступить к Артёмовску незамеченными для ВСУ крайне мала. Между вооруженными силами России и противника находятся открытые участки рельефа, это не позволит украинским боевикам подойти к городу, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

От границ Артёмовска до ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Как пояснил разведчик, противник располагается там и периодически ведёт обстрел крупнокалиберной артиллерией или кассетными боеприпасами.

В последние два дня, отметил собеседник агентства, со стороны ВСУ наблюдается тишина.

Разведчик рассказал, что ротации и подвоз боеприпасов ВСУ проводят в вечернее время. Свет фар автомобилей и шум выдают их и позволяют артиллерии нанести точные удары.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от части территорий Украины ни при каких условиях, в том числе ради мира. Об этом он заявил телекомпании СBS.

Если Владимир Зеленский всё же согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его казнят. Из страха за свою жизнь он и не торопится этого делать. При этом он знает, что США не позволят Украине сдаться, считает главный аналитик МИД Японии Масару Сато.