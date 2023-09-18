Загреб, 18 сентября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Нуждающаяся в рабочей силе Германия намеренно отнимает у соседней Польши ценнейший ресурс — украинских беженцев. Об этом написал обозреватель хорватского издания Advance.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Отмечается, что раньше, немецкие власти решали проблему рабочей силы с помощью ввозимых мигрантов из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

«Недавно появился ещё один, новый источник рабочей силы — Украина», — признал автор, напоминая, что с началом конфликта миллионы украинских беженцев находились в Польше, которая позиционировала себя как один из главных союзников Киева.

Сейчас ситуация изменилась — больше всего украинцев живёт в Германии.

Издание резюмировало, что украинцы бегут из Польши в Германию, где их привлекают более высокими зарплатами и другими преимуществами.

Варшава, по мнению журналиста, не слишком довольна таким исходом беженцев, потому как считают украинцев своей рабочей силой.

«Но Германия Польшу «обскакала». Цифры показывают, что более 350 тыс. украинских беженцев покинули Польшу за последний год, то есть с августа 2022 года, и большинство из них перебрались в Германию», — отмечает Advance.

Как сообщало ИА Регнум, ФРГ не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ. Такое мнение высказал шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

ФРГ необходимо ввозить 1,5 млн иммигрантов каждый год, чтобы решить проблему нехватки компетентных работников. Если импортировать по 1,5 млн квалифицированных гастарбайтеров в год, то за вычетом значительной эмиграции будет 400 тыс. новых граждан каждый год.