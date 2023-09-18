Киев, 18 сентября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 18 сентября сразу несколько взрывов произошло в Хмельницкой области. Об этом написало издание «Общественное».

1stvc.net Взрыв

Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в области, которые были слышны в 05:50 по местному времени.

Киевские власти сообщили, что ночью 18 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также взрывы ночью были слышны в подконтрольном киевским властям Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября ВСУ обстреляли курскую деревню Успеновка. Пострадали три человека, один из них получил тяжёлые ранения. Накануне, 16 сентября, украинская армия также обстреляла Успеновку, попадания пришлись в пристройку жилого дома и детскую площадку.

На купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике ВСУ.