Донецк, 18 сентября, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Восток» при поддержке артиллерии уничтожили на южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу киевской армии в районе села Приютное. Об успешных операциях военных сообщили в Минобороны.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, бойцы пресекли выход пехоты ВСУ в направлении села Старомайорское и сорвали ротацию боевиков севернее Никольского.

Украинские подразделения понесли потери в технике и живой силе.

Так, артиллерией восточной группировки уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчётов миномётов.

Авиация разбила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

Как сообщало ИА Регнум, обломки сбитого системой ПВО вечером 17 сентября беспилотника упали на одну из ферм на северной стороне Севастополя. Никто не пострадал, объекты не повреждены.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признал, что ВСУ не сможет закончить конфликт с Россией триумфом в Москве.

Глава Украины Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом.