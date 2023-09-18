Штат Южная Каролина, США, 18 сентября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. В США в Южной Каролине потерпел аварию «стелс»-истребителя F-35B. Пилот успел катапультироваться. Его удалось оперативно обнаружить и доставить в больницу. Ведутся поиски истребителя, сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) Объединенная база Чарльстон.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Поиски истребителя ведутся в районе озёр Моултри и Марион в центральной части Южной Каролины.

Военные обратились к населению с просьбой сообщить информацию свидетелей инцидента.

Известно, что в аварию попал самолёт F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты.

Как сообщало ИА Регнум, два пилота погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолётов. ЧП случилось в момент приземления в Рино в американском штате Невада.

Самолёт Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта.