Киев, 18 сентября, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Киевские власти сообщили, что ночью 18 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сигнал воздушной тревоги звучит по всей Украине», — заявили в министерстве цифровой трансформации страны.

Как сообщало ИА Регнум, воздушную тревогу объявили на Украине в десяти областях ночью 18 сентября.

Об опасности с воздуха предупредили жителей Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областей.

Сирены взвыли и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.