Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган и американский предприниматель Илон Маск встретились в Нью-Йорке. Турецкий лидер предложил бизнесмену открыть в Турции седьмой завод Tesla, сообщило управление по связям администрации Эрдогана.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Маск получил от президента Турции приглашение на технологический фестиваль Teknofest в Измире. На встрече Эрдоган рассказал предпринимателю о концепции Digital Türkiye и о национальной стратегии искусственного интеллекта.

Отмечается, что Турция рассчитывает на сотрудничество с компанией Илона Маска SpaceX в рамках космической программы страны.

Как сообщало ИА Регнум, бизнесмен Илон Маск готов передать Пентагону полный контроль над частью спутниковой системы Starlink, которая может быть задействована в ходе конфликта на Украине.

Илон Маск, безусловно, выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).