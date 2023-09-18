Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет продолжать прикладывать усилия по урегулированию ситуации на Украине. Президент убеждён, что в мирном процессе не будет проигравших.

Twibee.com Реджеп Эрдоган

«Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что у войны нет победителей, а у мира нет проигравших», — сказал на официальном ужине Эрдоган, который организовал турецко-американский национальный руководящий комитет (TASC) в Нью-Йорке.

Президент добавил, что позиция Турции ясна и понятна — дипломатические успехи очевидны.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган после публикации отчёта Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в стране заявил, что Анкара «может пойти разными путями с Евросоюзом».

По его словам, ЕС стремится разорвать отношения с Турцией.

Переговоры президентов России и Турции в Сочи получили высокую оценку во всём мире, заявил Эрдоган 5 сентября в обращении к нации.

Если украинский лидер Владимир Зеленский всё же согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его казнят. Из страха за свою жизнь он и не торопится этого делать. При этом глава киевского режима знает, что США не позволят Украине сдаться, считает главный аналитик МИД Японии Масару Сато.