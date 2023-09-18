Вашингтон, 18 сентября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш, главы Евросовета Шарль Мишель и Европарламента Жозеп Боррель обсудили ряд важных тем мирового характера. О трёхсторонней встрече сообщила пресс-служба ООН.

Chatham House Антониу Гутерриш

Стороны особенно уделили внимание ситуации на Украине и глобальные последствия военного конфликта. Лидеры выразили обеспокоенность в связи ухудшением безопасности и гуманитарной ситуации в Сахеле.

«Они также обсудили изменение климата и подготовку к конференции ООН по климату и цели устойчивого развития», — отметили в ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Антониу Гутерриш и госсекретарь США Энтони Блинкен на двусторонней встрече обсудили ряд вопросов, в том числе черноморскую зерновую сделку.

Запад не в курсе, что в действительности происходит в зоне спецоперации, заявил 16 сентября американский военный аналитик Майкл Кофман.