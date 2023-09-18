Штат Невада, США, 18 сентября, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Два пилота погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолётов. ЧП случилось в момент приземления в Рино в американском штате Невада. Об этом сообщила 17 сентября ассоциация воздушных гонок города Рино в соцсетях.

Freeman380 Легкомоторный самолёт

«Два члена нашей гоночной семьи скончались в результате несчастного случая при посадке», — написали коллеги.

Авиапроисшествие произошло во время соревнований по воздушным гонкам, которые были отменены после трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, легкомоторный самолёт потерпел крушение и упал на автомобиль в немецком городе Вецлар. Пилот погиб, люди в машине получили травмы.

Отказ двигателя стал причиной жёсткой посадки частного легкомоторного самолёта Cessna в Новосибирске.