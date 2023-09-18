Киев, 18 сентября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили на Украине в десяти областях ночью 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги сработали в Киеве в 03:55 по местному времени.

Также об опасности с воздуха предупредили жителей Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областей.

Сирены взвыли и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольном киевским властям Херсоне в ночь на 18 сентября прогремела серия взрывов.

Также взрывы были слышны в Измаиле Одесской области.

ВСУ вечером 16 сентября обстреляли деревню Успеновка в Курской области, попадания пришлись в пристройку жилого дома и детскую площадку.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на запорожском направлении до 140 человек и БМП Bradley.