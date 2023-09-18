На Украине в Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
На Украине в Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
Киев, 18 сентября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили на Украине в десяти областях ночью 18 сентября.
По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги сработали в Киеве в 03:55 по местному времени.
Также об опасности с воздуха предупредили жителей Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областей.
Сирены взвыли и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольном киевским властям Херсоне в ночь на 18 сентября прогремела серия взрывов.
Также взрывы были слышны в Измаиле Одесской области.
ВСУ вечером 16 сентября обстреляли деревню Успеновка в Курской области, попадания пришлись в пристройку жилого дома и детскую площадку.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на запорожском направлении до 140 человек и БМП Bradley.