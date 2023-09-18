Санкт-Петербург, 18 сентября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев ушёл от прямого ответа на вопрос РИА Новости об уходе из команды игрока сборной России Зелимхана Бакаева. Он сказал, что «процесс не комментирует, а лишь результат», и рассказал анекдот.

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев

«Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? — Кушать не люблю, а так — да», — пошутил Медведев.

Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в 2022 году. За сборную России он принял участие в 12 матчах и забил один мяч.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев 4 сентября заявил, что команда близка к согласованию сенсационного трансфера универсального игрока, способного выступать на различных позициях.

Имя спортсмена и страну он не назвал.