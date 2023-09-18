Москва, 18 сентября, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Разработчики передали группе «Царские волки» в зону спецоперации дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80». Об этом РИА Новости рассказал управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Компания произвела дроны из композитных материалов, что позволило сделать их лёгкими и компактными. Общий вес составляет всего 1,7 кг, а переносить их можно благодаря складным крыльям в тубусе.

Бойцам в зоне СВО предложили испытать «БАС-80» и в дальнейшем высказать свои предложения по усовершенствованию дрона-камикадзе, который способен достигать скорости до 130 км в час.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне специальной военной операции на донецком направлении начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица»). Ранее беспилотник поставлялся в подразделения на других направлениях, а теперь применяется и на донецком.

Боевой дрон «Упырь», предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта, разработали в Свердловской области. Дрон может атаковать и танки, спрятанные в неровностях местности.