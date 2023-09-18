Вашингтон, 18 сентября, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Нынешний глава Белого дома Джо Байден может говорить неправду о чём бы то ни было. Единожды солгав, он продолжит лгать. Так считает член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Gage Skidmore Джо Байден

Как аргумент, политик привела пример слов Байдена об 11 сентября, когда случился теракт в Нью-Йорк. По словам президента, он видел разрушенные башни на следующий день, стоя перед ними. На самом деле, доподлинно известно, что он 12 сентября был далеко от места трагедии.

«Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врёт об этом, то врёт и о чём угодно», — сказала Грин телеканалу Fox News.

Также она считает, что американский лидер принимает «опасные политические решения», правда о которых им скрывается.

Как сообщало ИА Регнум, в США обвинили президента Джо Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября в 2001 году.

Джо Байден своё выступление в годовщину терактов 11 сентября 2001 года начал с шутки о своём спортивном прошлом. Многие почувствовали неловкость от ситуации.

Пресс-служба администрации президента США исправила стенограмму речи выступления Байдена, где он изначально назвал необразованными афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

Ранее Байден заявлял, что не знает ничего о коррупционных схемах своей семьи.