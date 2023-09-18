Варшава, 18 сентября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. В Польше очень внимательно изучили ролик из соцсетей, снятый жительницей России по имени Светлана. Женщина показала ассортимент в магазинах и ресторанах, которые продолжают работать в санкционных условиях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

На польском портале O2. pl подчеркнули, что несмотря на трудные времена магазины и рестораны в России процветают. Особое внимание уделили русской «Коле», которая на вкус точно такая же как американская. Удивило поляков и наличие картошки фри, курицы, бургеров и соусов в российских кафе. Местные аналоги санкционной продукции авторы назвали «подделкой».

Не обошли в Польше вниманием и наличие на прилавках российских магазинов красной икры. При этом были обескуражены тем, что жителям России до сих пор доступна паста Nutella.

Авторам польского портала представленная картинка не понравилась. Они усомнились в том, что россиянка является истинной патриоткой и предположили, что «власти ей платят», а в завершении даже пригрозили, что это не конец проблем и ситуации в РФ ещё изменится.

Как сообщало ИА Регнум, западные санкции не привели к исчезновению иностранных брендов в России. Несмотря на то, что часть компаний ушла с российского рынка, на полках российских магазинов всё так же доступны айфоны, а в кинотеатрах можно посмотреть голливудские фильмы, написала The Cristian Science Monitor.

В начале 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola», который производят российские заводы Multon Partners. На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства (14,1%).

США не смогли достигнуть своей главной цели в конфликте на Украине. Америке не удалось обескровить Россию, вместо этого она сама истощилась. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Никакие санкции США не заставят Россию отказаться от защиты своих национальных интересов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.