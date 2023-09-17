Вашингтон, 18 сентября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Цены на дизельное топливо на мировом рынке могут продолжить рост, что негативно отразится на экономическом положении стран. Такая ситуация связана с неспособностью произвести дизтопливо в необходимом для мирового потребления количестве. Об этом рассказали эксперты агентства Bloomberg.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

В США стоимость дизтоплива на бирже уже достигла рекордных значений — более 140 долларов за баррель.

На ситуацию на мировом рынке повлияет и решение Саудовской Аравии и России о продлении ограничения на добычу нефти до конца года.

Глава подразделения нефтяного рынка Международного энергетического агентства (МЭА) Торил Босони предположил, что дефицит дизтоплива сохранится и в зимние месяцы.

Эксперты подчеркнули, что высокая стоимость дизельного топлива отражается напрямую на ценах на товары, которые доставляются на рынки и это коснётся потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, производство нефтепродуктов в России полностью обеспечивает существующий на них спрос. Объём выпуска автомобильного бензина в августе соответствовало среднему уровню августа 2021–2022 гг. В сутки нефтеперерабатывающие предприятия выпускали 117,4 тыс. тонн бензина. Производство дизтоплива (232,0 тыс. т/сутки) почти на 10% выше уровня августа предыдущих лет, сообщили в Минэнерго РФ.

О сокращении экспорта нефти в августе глава Минэнерго Александр Новак объявил в начале июля. Для обеспечения баланса российского рынка нефтепродуктов Россия добровольно сократит экспортные поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки.