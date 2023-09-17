Гаага, Нидерланды, 18 сентября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Международный суд ООН в Гааге 18 сентября начнёт слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией.

Icc-cpi.int Международный уголовный суд в Гааге

Судебные слушания запланированы с 18 по 27 сентября. Блок заседаний посвящён выдвинутым Россией предварительным возражениям.

Из материалов суда следует, что 18 сентября выступят представители России, на следующий день слово дадут Украине.

В последствии заслушают другие государства — в их числе Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Нидерланды.

Как сообщало ИА Регнум, решение Международного суда ООН о допуске 32 стран к разбирательству между Украиной и Россией по Конвенции о геноциде разочаровало Москву. Все допущенные страны занимают проукраинскую позицию, притом, что обвинения Киева абсурдны, говорится в заявлении, опубликованном 10 июня на сайте МИД РФ.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск к России по поводу выполнения Конвенции 1048 года о предупреждении геноцида и наказании за него. При этом в Киеве отрицают проводимый геноцид в Донбассе, из-за которого России пришлось начать специальную военную операцию. Киев также требует от суда признать, что у России нет законных оснований для действий в отношении Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на «извращенной логике», и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

Среди стран, присоединившихся к иску Украины, в основном государства ЕС и НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба работает на публику, когда рассказывает о жалобах на Россию в Международный суд ООН. Об этом заявил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

Кулеба 1 июня заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН с очередным обвинением против России. Якобы Москва нарушила Конвенцию о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. При этом он не уточнил, о каком именно нарушении идёт речь.