Архангельск, 18 сентября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. В Архангельской области в Пинежском районе в тайге потерялся 9-летний мальчик, который отправился с отцом и дедушкой за грибами. Спасатели ведут поиски ребёнка. Об этом сообщили в МЧС России.

Валерия Иванова ИА REGNUM Тайга

На место поисков из Архангельска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.

Отмечается, что у ребёнка с собой не было мобильного телефона.

В поисках 9-летнего мальчика в тайге задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи, полиция и беспилотник МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в Перми волонтёры объявили об окончании поисков девятилетней девочки, ребёнок найден живым. Она пропал утром 16 сентября. Девочка села в трамвай на остановке Плеханова в Перми и уехала в неизвестном направлении.

В Башкирии во время спуска с горы Большой Иремель пропала женщина, входившая в состав самостоятельной туристической группы, к её поискам привлекли вертолёт.