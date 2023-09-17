Пхеньян, 18 сентября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын перед отъездом на спецпоезде из Приморья поблагодарил российского президента Владимира Путина, а также власти и россиян за гостеприимство. Об этом сообщило госрадио КНДР «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын на бронепоезде

Отмечается, что лидер КНДР выразил искреннюю признательность за оказанный гостеприимный приём и насыщенную программу пребывания в России.

«Ким Чен Ын пожелал процветания России, а её народу благ и процветания», — сказано в сообщении госрадио.

Акцентируется, что лидер открыл новый период бурного развития и укрепления корейско-российских отношений.

Как сообщало ИА Регнум, посол РФ в КНДР Александр Мацегора с уверенностью заявил, что Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, который происходил с 12 по 17 сентября.

У обеих стран, по словам Мацегоры, обширные планы на будущее.

17 сентября северокорейский лидер завершил свой визит в Россию, его бронепоезд уехал из Владивостока.