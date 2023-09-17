Вашингтон, 18 сентября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион Арман Дюплантис в финале Бриллиантовой лиги в США побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок с шестом

Шведский легкоатлет взял высоту 6 метров 23 см.

В феврале 2023 года на турнире во Франции им был установлен рекорд в 6 метров 22 см.

Как сообщало ИА Регнум, во Владивостоке было зафиксировано одновременно два мировых рекорда — на самый большой сапборд и на самое большое число пассажиров на такой доске.

Пловец Климент Колесников установил 27 июля новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию в Казани.