Москва, 18 сентября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба на 32-й минуте первого тайма матча 8‑го тура МИР РПЛ против «Оренбурга» разорвал на себе футболку. Встреча проходила вечером 17 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в порыве игры сильно дёрнул футболку Дзюбы.

В момент остановки игры футболист на эмоциях дорвал свою майку и на повышенных тонах пожаловался арбитру Артуру Федорову, показав порванную футболку.

Вскоре ему принесли новый комплект формы. Позже Фёдоров кричал оренбуржцам, чтобы те не трогали Дзюбу, второй футболки у него нет.

Как сообщало ИА Регнум, комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канале рассказал, что Артём Дзюба оскорбил его после матча РПЛ с «Балтикой».

Форварду не понравилось, как он высказался о голе Антона Миранчука, забитого с подачи Дзюбы. Якобы Генич не упомянул, что Дзюба сделал передачу пяткой.